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    22 декабря 2020, 09:32

    Мигранты украли более 500 новогодних елок в Подмосковье

    Андрей Иванов

    Приезжие из Средней Азии увели со склада в подмосковном Дзержинске более 150 коробок с обувью и более 500 искусственных елок. Один из них был наводчиком — он работал грузчиком на этом складе. Мигранты попытались спрятать украденное в Реутове, где их сняла камера наблюдения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

    «Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска установили и задержали одного из подозреваемых, уроженца республики Средней Азии, в гаражных боксах в городском округе Реутов. В ходе осмотра помещений полицейские обнаружили и изъяли ранее похищенные вещи», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Задержанный сообщил, что о товаре ему рассказал знакомый, который подрабатывал грузчиком на промзоне, где хранились елки и обувь. Полицейские сейчас ищут наводчика, а задержанного заключили под стражу.

    По предварительным данным, мужчины взломали замки на складских контейнерах, вызвали грузовой автомобиль и на нем перевезли украденное в Реутов. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье 158 УК РФ «Кража».