Мигранты украли более 500 новогодних елок в Подмосковье

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска установили и задержали одного из подозреваемых, уроженца республики Средней Азии, в гаражных боксах в городском округе Реутов. В ходе осмотра помещений полицейские обнаружили и изъяли ранее похищенные вещи», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный сообщил, что о товаре ему рассказал знакомый, который подрабатывал грузчиком на промзоне, где хранились елки и обувь. Полицейские сейчас ищут наводчика, а задержанного заключили под стражу.

По предварительным данным, мужчины взломали замки на складских контейнерах, вызвали грузовой автомобиль и на нем перевезли украденное в Реутов. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье 158 УК РФ «Кража».