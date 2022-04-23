Мигранты стали чаще совершать преступления в России

Мигранты-преступники в России активизировались. МВД проанализировал данные о совершенных ими правонарушениях и заметил большой рост. Об этом написал ТАСС.

Выяснилось, что число преступлений, совершенных иностранцами в нашей стране, за первый квартал 2022 года увеличилось на 8% в сравнении с показателями того же периода прошлого года. Всего мигранты успели совершить 10,4 тысячи преступлений.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 10,4 тысячи преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь–март 2021 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 8,4 тысячи преступлений (больше на 12,6%, чем в прошлом году)», — процитировал ТАСС материалы МВД.