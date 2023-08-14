Криминал 14 августа 2023, 11:56 Мигранты избили полицейского на западе Москвы СК возбудил уголовное дело против двух мигрантов, избивших полицейского на западе Москвы РИА «Новости»

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Двое молодых людей из Средней Азии 12 августа избили полицейского на западе Москвы. Против них возбудили уголовное дело, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, сотрудник полиции приехал на вызов на улицу Ивана Франко. Однако на него напали двое молодых людей и избили на крыльце кафе.

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Обвиняемых, 1997 и 1998 годов рождения, быстро задержали. Один из них признал свою вину. Против мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом оказалось, что они находятся на территории Москвы нелегально.

Кроме того, в кафе обнаружили еще восемь человек, незаконно пребывающих в столице. Их намерены привлечь к административной ответственности.

Ранее мигрант пожаловался полиции на московскую проститутку из-за «некачественных услуг».