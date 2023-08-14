14 августа 2023, 11:56
Мигранты избили полицейского на западе Москвы
СК возбудил уголовное дело против двух мигрантов, избивших полицейского на западе Москвы
Двое молодых людей из Средней Азии 12 августа избили полицейского на западе Москвы. Против них возбудили уголовное дело, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, сотрудник полиции приехал на вызов на улицу Ивана Франко. Однако на него напали двое молодых людей и избили на крыльце кафе.
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Обвиняемых, 1997 и 1998 годов рождения, быстро задержали. Один из них признал свою вину. Против мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом оказалось, что они находятся на территории Москвы нелегально.
Кроме того, в кафе обнаружили еще восемь человек, незаконно пребывающих в столице. Их намерены привлечь к административной ответственности.
Ранее мигрант пожаловался полиции на московскую проститутку из-за «некачественных услуг».
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