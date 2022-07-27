Мигрантов, перевозивших 8 килограммов героина, задержали во Владимирской области

Полиция задержала приезжих из стран Средней Азии, при себе у которых было восемь килограммов героина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по Владимирской области.

Ситуация произошла на трассе М-7 «Волга». Сотрудники полиции попытались остановить минивэн, однако водитель лишь повысил скорость. Спустя время автомобиль удалось задержать. Во время осмотра у злоумышленников обнаружили пакет с белым порошкообразным веществом. Эксперта показала, что в пакете находился героин. Его вес составил восемь килограммов. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.