Суды в России отменили больше 50 решений о депортации нарушителей миграционного законодательства на Украину, сообщил «Коммерсант».

Из-за разрыва дипломатических отношений только в московских СИЗО застряли 245 украинцев, готовых к депортации и отбыванию наказания на родине, а в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан — 113 человек, нарушивших миграционное законодательство. Правозащитники из Московской Хельсинкской группы стали помогать последним вернуться на родину или отменить выдворение. Они обратились в суд.

С 1 июля из подмосковного ЦСВИГ в Сахарово освободили 21 гражданина Украины, отменив выдворение, но сохранив штраф на сумму от четырех до семи тысяч рублей, еще 10 человек получили отказ. В Санкт-Петербурге из 40 обитателей центров временного содержания отпустили 30 человек.