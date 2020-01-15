Мигрантов из Латинской Америки задержали на стройке в Подмосковье

Полицейские задержали в подмосковном Дмитрове восемь нелегалов из Латинской Америки. Они работали на стройке.

Сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу проводили операцию «Нелегал» на территории строящегося жилого комплекса. Он находится в Дмитровском городском округе в микрорайоне Внуковский.

«По результатам мероприятия выявлено восемь уроженцев одной из стран Латинской Америки, находящихся на территории России незаконно», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские составили административные протоколы. Речь идет о нарушении иностранцами правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. Мигрантам выписали штраф пять тысяч людей. В ближайшее время они должны вернуться домой.

Петрова добавила, что уголовное дело открыто в отношении 34-летней местной жительницы по статье УК РФ «Организация незаконной миграции». Ей грозит до семи лет тюрьмы. Пока женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в СМИ появилась информация, что плановые проверки мигрантов в России могут отменить. Инициативу рассмотрят в правительстве уже в июне 2020 года.