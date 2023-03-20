Криминал 20 марта 2023, 18:52 Мигрантка попыталась провезти в Петербург десять килограммов галлюциногенной травы

Читать 360tv в

Сотрудники таможни аэропорта Пулково остановили гражданку Узбекистана, которая прибыла в Санкт-Петербург из Ургенча. Женщина попыталась провести в город десять килограммов травы с содержанием наркотических веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Реклама

Злоумышленница выбрала зеленый коридор для прохождения контроля. Однако в ее багаже обнаружили сухое травянистое растение из стеблей и соцветий желто-зеленого цвета. Экспертиза показала, что в букете содержится наркотическое вещество. Сотрудники полиции организовали проверку.