Криминал 30 мая 2023, 18:28 Мигранта заподозрили в ранении сожительницы в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего мигранта, которого заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Правоохранители предполагают, что между подозреваемым и его сожительницей возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина ранил женщину ножом. Пострадавшая попала в больницу. Ее состояние оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.