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05 сентября 2022, 16:44

Мигранта заподозрили в изнасиловании жительницы Петербурга

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Приезжего мужчину, который работал таксистом в Санкт-Петербурге, заподозрили в изнасиловании жительницы города. Подозреваемого отправили в СИЗО. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По версии следователей, ситуация произошла в Невском районе в ночь на 5 сентября. В момент происшествия пострадавшая была пьяна. Мужчина довез ее до дома на улице Шелгунова. Увидев, что девушка спит, он решил воспользоваться ее положением.

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело и заключили в СИЗО под стражу.

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Изнасилования

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