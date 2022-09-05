Криминал 05 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мигранта заподозрили в изнасиловании жительницы Петербурга

Читать 360tv в

Приезжего мужчину, который работал таксистом в Санкт-Петербурге, заподозрили в изнасиловании жительницы города. Подозреваемого отправили в СИЗО. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По версии следователей, ситуация произошла в Невском районе в ночь на 5 сентября. В момент происшествия пострадавшая была пьяна. Мужчина довез ее до дома на улице Шелгунова. Увидев, что девушка спит, он решил воспользоваться ее положением.

Реклама

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело и заключили в СИЗО под стражу.

Реклама

0 0 0 0 0 0