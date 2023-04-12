12 апреля 2023, 15:36
Мигранта заподозрили в домогательствах школьницы в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали 30-летнего уроженца Таджикистана, которого заподозрили в иных действиях сексуального характера в отношении школьницы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.
По данным издания, подозреваемый приставал к 14-летней девочке в вагоне электропоезда, который следовал от станции метро «Новочеркасская» до «Площади Александра Невского». Правоохранителям удалось задержать мужчину по горячим следам при попытке скрыться. Возбуждено уголовное дело.
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