Мигранта задержали в Санкт-Петербурге за стрельбу в прямом эфире

Недавно в одном из мессенджеров опубликовали видеозапись с неадекватным поведением мужчины. Он открыл огонь прямо в рамках прямого эфира. Полиция нашла и задержала этого человека.

Героем видеотрансляции оказался 22-летний мигрант из Средней Азии. Его зовут Чомичон, он приехал на заработки в Санкт-Петербург. Там парень занимался частным извозом. Его задержали по месту жительства в одной из коммунальных квартир в центре города и доставили в полицейский участок для разбирательства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что молодой человек вел прямой эфир несколько месяцев назад из кальянной на Московском проспекте. Там он отдыхал в компании друга. Во время трансляции у него произошел конфликт с другими пользователями Сети. Чомичон разозлился и ответил на комментарии недоброжелателей с агрессией. Однако словесные угрозы в их адрес, по всей видимости, не возымели должного эффекта. В какой-то момент мигрант достал сигнальный пистолет и стал стрелять перед камерой.

Во время разбирательства полиция узнала, что парень находится на территории Санкт-Петербурга с нарушениями норм миграционного законодательства. В его отношении составили соответствующий протокол. В ближайшее время решится вопрос о выдворении иностранца из России. По факту стрельбы в прямо эфире проводится процессуальная проверка.