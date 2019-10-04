  • Мигранта задержали в Екатеринбурге за драку с судебным приставом

    04 октября 2019, 11:27

    Алена Макаренко

    Чкаловский суд в Екатеринбурге задержал мигранта, набросившегося на судебного пристава. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на свердловскую Службу судебных приставов.

    По версии следствия, супруги пришли в суд и поссорились там со стражем порядка. После этого мужчина повалил пристава на пол и запинал его ногами.

    «Гражданином совершена попытка противоправных действий в отношении судебного пристава в Чкаловском районном суде. Судебным приставом противоправные действия были пресечены», — рассказали в пресс-службе.

    Судебным приставам предложили разрешить ломать двери

    Подробнее

    Задержанным оказался мигрант. В отношении него составили несколько протоколов об административных правонарушениях: «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава», «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания».

    Кроме того, подозреваемому грозит уголовная ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а также выдворение за пределы страны из-за нарушения миграционного законодательства.