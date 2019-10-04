Мигранта задержали в Екатеринбурге за драку с судебным приставом

По версии следствия, супруги пришли в суд и поссорились там со стражем порядка. После этого мужчина повалил пристава на пол и запинал его ногами.

«Гражданином совершена попытка противоправных действий в отношении судебного пристава в Чкаловском районном суде. Судебным приставом противоправные действия были пресечены», — рассказали в пресс-службе.

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Задержанным оказался мигрант. В отношении него составили несколько протоколов об административных правонарушениях: «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава», «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания».

Кроме того, подозреваемому грозит уголовная ответственность по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а также выдворение за пределы страны из-за нарушения миграционного законодательства.