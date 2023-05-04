Эксклюзив 04 мая 2023, 12:06 Мигранта в Подмосковье отправили в колонию-поселение за нападение на отказавшую в интиме сотрудницу маркетплейса Суд приговорил мигранта к 2,5 года колонии за избиение сотрудницы Wildberries из-за секса

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Шухратжон Махмудов избил сотрудницу маркетплейса за отказ от интима, за что проведет 2,5 года в колонии-поселении. Приговор вынес Лыткаринский городской суд. Потерпевшая сказала «360», что довольна вердиктом.

«Признать Махмудова Шухратжона виновным в совершении преступления <…> и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии–поселении», — объявил судья.

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На заседание 4 мая пришла потерпевшая по делу. Она одобрила решение суда. Сам подсудимый сказал, что напал на женщину впервые и ничего не запомнил.

Мужчина 1997 года рождения пришел в пункт выдачи заказов Wildberries 24 января и попросил отсканировать QR-код. Когда система показала, что заказ пришел на другой конец города, Шухратжон Махмудов попросил бумагу с ручкой, написал «Я тебя люблю» и свой номер телефона. Сотрудница попросила его уйти, но он не послушался. Тогда она вышла в зал, чтобы выпроводить его, а мужчина начал ее бить — повредил бедро и лицо. Нападение попало на запись камеры наблюдения, женщина обратилась в полицию. Следком завел уголовное дело за побои.