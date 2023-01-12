12 января 2023, 17:08
Мигранта убили в Ленобласти
В Ленинградской области полицейские ищут мужчину, который может быть причастен к убийству уроженца ближнего зарубежья. Об этом написала NevaToday.
Реклама
Убийство произошло в Никольском в одном из домов на улице Западной. По данным издания, двое неизвестных пришли к мигранту и один из них избил его, пригрозив оружием. В какой-то момент он выстрелил в него из страйкбольного оружия и скрылся. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Убийства
Ленинградская область
Реклама
Реклама