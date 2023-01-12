Криминал 12 января 2023, 17:08 Мигранта убили в Ленобласти

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В Ленинградской области полицейские ищут мужчину, который может быть причастен к убийству уроженца ближнего зарубежья. Об этом написала NevaToday.

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Убийство произошло в Никольском в одном из домов на улице Западной. По данным издания, двое неизвестных пришли к мигранту и один из них избил его, пригрозив оружием. В какой-то момент он выстрелил в него из страйкбольного оружия и скрылся. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.