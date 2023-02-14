Криминал 14 февраля 2023, 17:14 Мигранта с наркотиками задержали в Новосибирской области

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Транспортная полиция задержала 27-летнего мигранта при попытке сделать закладки с героином в Барабинске. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления полиции по Сибирскому федеральному округу.

В сообщении ведомства говорится, что мужчина также намеревался спрятать наркотические вещества в Каргате.

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Во время допроса следователи выяснили, что мигрант фасовал пакетики с героином, а затем на личном транспорте развозил товар по городам, прятал его в негу и фотографировал места закладок.

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