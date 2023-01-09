Криминал 09 января 2023, 22:41 Мигранта с двумя килограммами наркотиков задержали в ХМАО

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Сотрудники полиции Нижневартовска задержали мигранта, у которого при себе была крупная партия наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал УМВД ХМАО «Полиция Югры».

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Злоумышленник 1996 года рождения пытался сделать закладки неподалеку от дома на улице Индустриальной. В этот момент его задержали полицейские. При себе у мужчины было девять свертков с порошкообразным веществом. В ходе экспертизы удалось выяснить, что в них находился мефедрон массой 1,8 килограмма. Против приезжего возбудили уголовное дело из-за сбыта наркотиков в особо крупном размере.