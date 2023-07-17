17 июля 2023, 22:31
Мигранта, расстрелявшего трех человек в Ленобласти, задержали
Мигранта, который устроил стрельбу в Кудрове, задержали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные СУ СК по Ленинградской области.
Вечером 15 июля между четырьмя друзьями произошла ссора. Один из них достал пистолет и выстрелил в других участников конфликта.
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В результате трое мужчин получили травмы. Двух из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Спустя время удалось задержать злоумышленника. Им оказался 31-летний мигрант. В ближайшее время ему предъявят обвинения по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Стрельба
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