Мужчину приговорили к заключению за попытку сбыть героин в Киржаче | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину приговорили к заключению за попытку сбыть героин в Киржаче

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Приезжего из Республики Узбекистан приговорили к заключению за сбыт наркотических веществ. Приговор ему вынес Киржачский районный суд. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленник продавал наркотики через Интернет. В феврале 2022 года мужчина должен был распространить партию героина в Рязани. Он забрал вещество в московском лесу, а до распространения хранил его у себя дома в Киржаче.

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Во время поездки в Рязань мигранта задержали. У него изъяли полкилограмма героина. Суд приговорил его к восьми годам заключения в колонии строго режима.

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