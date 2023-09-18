Криминал 18 сентября 2023, 11:24 Мигранта, подозреваемого в краже и изнасиловании, задержали в Москве СК попросит арестовать обвиняемого в краже и изнасиловании женщины на юге Москвы РИА «Новости»

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В отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении, краже телефона и изнасиловании на юге Москвы, возбудили уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать об аресте, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 16 сентября 2023 года в лифте жилого дома на улице Генерала Белова подозреваемый, угрожая ножом, похитил мобильный телефон стоимостью 60 тысяч рублей у 38-летней женщины. После этого мужчина совершил с ней насильственные действия сексуального характера, а после скрылся с места преступления. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

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Сотрудникам следствия удалось быстро установить местонахождение подозреваемого. Им оказался 32-летний уроженец Средней Азии. Правоохранительные органы также выяснили, что мужчина находился на территории Москвы с нарушением миграционного законодательства.

Следствие намерено обратиться в Нагатинский районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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