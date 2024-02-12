12 февраля 2024, 14:00
Мигранта отправили в колонию строгого режима за убийство сокамерника в ЯНАО
В ЯНАО осудили гражданина Киргизии, который до смерти забил сокамерника в отделе полиции. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры округа.
В августе мужчину задержали за распитие спиртных напитков и доставили в отделение полиции. Там его определили в специальное помещение, где уже находились двое других задержанных. Мигрант не поладил с ними и избил одного из сокамерников до смерти. Его приговорили к 4,5 года колонии строгого режима.
Преступления
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