Криминал 26 июля 2023, 19:51 Мигранта осудили на 19 лет за убийство незнакомки на кладбище в Сочи

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В августе прошлого года мигрант из Киргизии изнасиловал и убил случайную прохожую на кладбище. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.

Женщина приняла находящегося на кладбище мигранта за работника и попросила помочь ей с поиском нужной могилы. Но мужчина воспользовался ситуацией, надругался над несчастной и задушил ее. А потом украл ее деньги и ценности и скрылся. Его приговорили к 19 годам заключения.

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