11 сентября 2023, 17:34
Мигранта-наркодилера с героином задержали в Подмосковье
Подмосковный главк МВД сообщил о задержании в Подольске наркодилера с героином
Перевозящего 600 граммов героина уроженца страны ближнего зарубежья задержали сотрудники полиции в городском округе Подольск. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, правоохранители обратили внимание на подозрительное поведение прохожего рядом c парком около поселка Леспроект.
Полицейские остановили мужчину и досмотрели. В рюкзаке они обнаружили 400 свертков с порошком белого цвета. Общий вес находки составил более 600 граммов. Проведенная экспертиза установила, что мужчина нес с собой героин.
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Задержанный заявил, что забрал наркотики из тайника и планировал перевести их в Тамбов для дальнейшей продажи. Выяснилось, что ранее он был судим и употребляет запрещенные вещества.
В отношении курьера завели уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотических препаратов. Подольский городской суд арестовал фигуранта дела.
Наркотики
МВД РФ
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