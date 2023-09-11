Криминал 11 сентября 2023, 17:34 Мигранта-наркодилера с героином задержали в Подмосковье Подмосковный главк МВД сообщил о задержании в Подольске наркодилера с героином РИА «Новости»

Читать 360tv в

Перевозящего 600 граммов героина уроженца страны ближнего зарубежья задержали сотрудники полиции в городском округе Подольск. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, правоохранители обратили внимание на подозрительное поведение прохожего рядом c парком около поселка Леспроект.

Полицейские остановили мужчину и досмотрели. В рюкзаке они обнаружили 400 свертков с порошком белого цвета. Общий вес находки составил более 600 граммов. Проведенная экспертиза установила, что мужчина нес с собой героин.

Реклама

Задержанный заявил, что забрал наркотики из тайника и планировал перевести их в Тамбов для дальнейшей продажи. Выяснилось, что ранее он был судим и употребляет запрещенные вещества.

В отношении курьера завели уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотических препаратов. Подольский городской суд арестовал фигуранта дела.