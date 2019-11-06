Мигрант зарезал сожительницу и напал на падчерицу в Ленобласти

Следователи выяснили, что обвиняемый в ночь с 24 на 25 марта 2019 года вместе с сожительницей отдыхал в доме в поселке Ольшаники. Также вместе с ними была 19-летняя дочь женщины и ее 21-летний молодой человек.

Во время застолья пьяный 43-летний мигрант набросился на возлюбленную и нанес ей не менее 10 ударов ножом в разные части тела. Женщина скончалась на месте. Затем мужчина трижды ударил ножом падчерицу.

Молодой человек попытался спасти свою девушку. Он ударил нападавшего лопатой по голове, а после отвез 19-летнюю пострадавшую в больницу. Там ей оказали медицинскую помощь.

Правоохранители возбудили против мигранта уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.