07 сентября 2023, 17:55
Мигрант устроил поножовщину в машине на Московском проспекте в Петербурге
В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в нападении на соотечественника. Об этом сообщил petrograd.ru.
Предположительно, ночью мужчины поссорились в автомобиле на Москвоской проспекте. Один из них достал нож, несколько раз ударил им оппонента и сбежал.
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Жизнь пострадавшего удалось спасти, сейчас он находится в больнице. Нападавшего удалось задержать лишь утром, в отношении него возбудили уголовное дело.
Преступления
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