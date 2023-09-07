Криминал 07 сентября 2023, 17:55 Мигрант устроил поножовщину в машине на Московском проспекте в Петербурге

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В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в нападении на соотечественника. Об этом сообщил petrograd.ru.

Предположительно, ночью мужчины поссорились в автомобиле на Москвоской проспекте. Один из них достал нож, несколько раз ударил им оппонента и сбежал.

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Жизнь пострадавшего удалось спасти, сейчас он находится в больнице. Нападавшего удалось задержать лишь утром, в отношении него возбудили уголовное дело.

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