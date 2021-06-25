Мигрант убил земляка из-за ссоры в кафе в Санкт-Петербурге

Житель Узбекистана убил своего земляка в Санкт-Петербурге после ссоры в кафе в день рождения убитого. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины с ножевым ранением нашла на улице проходившая мимо женщина. Она вызвала полицию. По данным следствия, мужчина отмечал свой день рождения в кафе. Там у него возникла ссоры со знакомым. В результате последний ударил именинника ножом и скрылся с места происшествия.