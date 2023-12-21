Криминал 21 декабря 2023, 18:49 Мигрант убил посетителя шаурмечной в Петербурге

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Убийство жителя Петербурга произошло накануне во Фрунзенском районе города. Как написал сайт «Петроград», приезжий из зарезал посетителя шаурмечной, нанеся ему удары в грудь.

Случай зафиксировали 17 декабря на Южном шоссе. В результате конфликта между двумя мужчинами приезжий достал нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавший от полученных ранений скончался в медучреждении.

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Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали подозреваемого.