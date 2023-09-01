Криминал 01 сентября 2023, 15:49 Мигрант с «розочкой» вынес из квартиры петербуржца телефон и телевизор

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В Петербурге задержали 38-летнего гражданина Узбекистана, который, вооружившись осколком бутылки, ограбил жильца одной из квартир на аллее Котельникова. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Мигрант выпивал с 52-летним петербуржцем, потом ударил его по голове, и, угрожая усколком бутылки, вынес из дома потерпевшего телевизор и телефон. Спустя несколько дней хозяин квартиры обратился в полицию. Грабителя задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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