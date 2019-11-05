Мигрант признался, что готовил теракт в Москве

Мигрант из Киргизии Талант Онуров, арестованный в Москве за подготовку теракта, признал свою вину. Он прибыл в столицу России в сентябре и искал сообщников.

Как сообщили в московском управлении Следственного комитета, выходец из Киргизии 1989 года рождения приехал в Москву в сентябре, чтобы совершить террористический акт.

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«На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц», — сообщили в пресс-службе СК.

Сейчас мужчина арестован до 1 января 2020 года, ему предъявлено обвинение в покушении на совершение террористического акта. В ходе допроса у следователя обвиняемый признал свою вину.

СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Онуров не совершил теракт «по независящим от него причинам».