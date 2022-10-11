Мигрант попытался дать взятку сотруднику ДПС в Ленинградской области | 360°

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Мигрант попытался дать взятку сотруднику ДПС в Ленинградской области

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Полицейские задержали мигранта, который попытался откупиться от сотрудника ДПС в Выборгском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Ситуация произошла накануне на 85-м километре автодороги «Скандинавия». Сотрудник ДПС остановил автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился 50-летний приезжий. В ходе проверки удалось установить, что мужчина не имел регистрации на территории РФ. Злоумышленник попытался дать взятку, но полицейские задержали его. Против мигранта возбудили уголовное дело.

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