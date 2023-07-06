Криминал 06 июля 2023, 18:58 Мигрант получил 9,5 года колонии за жестокое убийство в Новосибирской области

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В Новосибирске осудили мигранта, который нанес 78 ножевых ранений своей знакомой, у которой купил машину. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Преступление произошло в 2021 году в Коченевском районе. Мужчина, которому на тот момент было 26 лет, вывез за город свою знакомую, у которой купил машину. Они поссорились, мигрант потребовал вернуть деньги. Получив отказ, он 78 раз ударил свою жертву ножом и бросил в лесу.

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Суд приговорил мужчину к 9,5 года в колонии строгого режима.

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