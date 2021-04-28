Мигрант украл 235 тысяч рублей из чужого пакета и сразу все спустил

Житель Королева лишился сумки с деньгами на автобусной остановке. Багаж с 235 тысячами рублей у него украл мигрант. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Местный житель сообщил, что неизвестный с автобусной остановки на улице Исаева похитил его сумку, в которой находились 235 тысяч рублей и два мобильных телефона», — заявили в главке.

Оперативники отсмотрели видео с камер видеонаблюдения. После этого они установили личность вора и задержали его. Им оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина рассказал, что уже потратил деньги на свои личные нужды.

«Смотрю — на остановке лежит пакет на лавочке. Я подошел, посмотрел — сумочка. Я достал ее, посмотрел. Потом нашел там деньги», — рассказал задержанный.

Следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Расследование дела продолжается.