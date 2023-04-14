Криминал 14 апреля 2023, 15:45 Мигрант погиб во время массовой драки на стройке ЖК в Москве — СМИ Mash: мигранты устроили массовую драку на стройке ЖК «Мичуринский парк» в Москве РИА «Новости»

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Мигранты устроили массовую драку на территории строящегося ЖК «Мичуринский парк» в Москве. Чтобы ударить друг друга, они использовали разные стройматериалы. По неподтвержденной информации, один участник потасовки погиб, сообщил Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал ролик, который снял один из жильцов. На кадрах видно, как около десятка мигрантов устроили потасовку возле сложенных стройматериалов. Чтобы ударить друг друга или защититься от нападения они использовали длинные доски.

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Мужчины били оппонентов по спине и голове. Один из участников драки в результате упал и лежал неподвижно до конца ролика. Он не отреагировал, даже когда к нему на помощь подбежали несколько мужчин. По неподтвержденной информации, он погиб. Официальных данных о его состоянии нет.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они ознакомятся с видео, а также опросят местных жителей.