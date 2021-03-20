Мигрант напал на сотрудницу полиции в Петербурге

Гражданин Азербайджана напал на сотрудницу полиции в Петербурге. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

«19 марта 2021 года сотрудниками полиции в Невском районе Петербурга при патрулировании был задержан за нарушение миграционного законодательства 53-летний гражданин Азербайджана», — привел ТАСС сообщение ведомства.

Во время проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина нарушил правила пребывания в России. Мигранта доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Мужчину отвели в комнату для административно задержанных, но там он стал оказывать сопротивление. В итоге азербайджанец напал на одну из сотрудниц, которая в итоге получила травму.

Против мужчины завели уголовное дело сразу по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Иностранца задержали, а все материалы уже отправили для изучения в следственные органы.