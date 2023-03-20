Криминал 20 марта 2023, 15:31 Мигрант изнасиловал стриптизершу, которую пригласил домой для приватного танца в Мурино

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В Мурино Ленинградской области 23-летний мигрант пригласил к себе стриптизершу за отдельную плату и надругался над ней. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник пригласил к себе 19-летнюю девушку, которая работала танцовщицей в одном из баров на Думской улице в Санкт-Петербурге. Мужчина изнасиловал гостью, после чего, угрожая ножом, отнял у нее смартфон, а также присвоил ее деньги и заставил девушку вымыть в доме полы.

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Задержать приезжего удалось у дома на проспекте Авиаторов Балтики. Сейчас сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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