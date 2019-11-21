Мигрант едва не прирезал таксиста в Петербурге
В Санкт-Петербурге местные правоохранители задержали 21-летнего уроженца Узбекистана, который едва не зарезал водителя такси. Подробностями поделились «Невские новости».
По данным издания, мужчина напал на таксиста, так как у него не было денег для оплаты поездки. Он достал нож и несколько раз ударил им шофера в шею, после чего скрылся с места происшествия. Полицейские задержали его в одной из коммуналок на улице Римского-Корсакова. Потерпевшему удалось выжить. Его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.