Мигрант едва не прирезал таксиста в Петербурге

По данным издания, мужчина напал на таксиста, так как у него не было денег для оплаты поездки. Он достал нож и несколько раз ударил им шофера в шею, после чего скрылся с места происшествия. Полицейские задержали его в одной из коммуналок на улице Римского-Корсакова. Потерпевшему удалось выжить. Его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.