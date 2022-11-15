Криминал 15 ноября 2022, 15:37 МИД России подключился к делу о погибшем на Украине осужденном студенте из Замбии Замглавы МИД РФ Богданов: выясняем обстоятельства гибели осужденного студента из Замбии

Читать 360tv в

Информацию о погибшем на Украине студенте из Замбии, осужденном в России, проверят. Об этом рассказал на брифинге замминистра иностранных дел Михаил Богданов, сообщил ТАСС.

«Конечно, мы выясняем», — сказал он.

Реклама

Это дело в том числе обсуждали в самой Замбии, через посольство России в Лусаке. Дипведомство выяснит обстоятельства гибели иностранца.

Реклама

Сайт Zambia 24 объявил, что 23-летний студент родом из Замбии погиб в зоне спецоперации на Украине. Натан Ньирендо учился в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года его приговорили к девяти годам и шести месяцам тюрьмы за хранение наркотиков и отправили в колонию. Однако 22 сентября 2022 года он умер при неизвестных обстоятельствах. Его останки перевезли в морг в Ростове, чтобы затем передать на родину.

Министр иностранных дел и международных корпораций Замбии Стэнли Какубо заявил, что направил запрос к правительству России. Он навестил родственников студента и пообещал сообщить о результатах проверки.