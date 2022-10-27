Место убийства полуторагодовалой девочки в Красноярском крае сняли на видео | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 20:20 Место убийства полуторагодовалой девочки в Красноярском крае сняли на видео Житель поселка под Красноярском рассказал об отце убитой полуторагодовалой девочки

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Видео с места гибели полуторагодовалой девочки в поселке Кошурниково в Красноярском крае появилось в распоряжении «360». В частном доме, где скончался ребенок, живет его отец. Соседи назвали его очень отзывчивым и добрым человеком.

Один из местных жителей в беседе с «360» рассказал, что знает мужчину достаточно давно. Он всегда старается искренне помочь, если его о чем-то просят, много работает по дому, сам сделал отопление.

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Мать погибшего ребенка, по словам соседа, не злоупотребляла алкоголем, любила своих детей (у женщины есть еще сын и дочь от первого брака).

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Мужчина признался, что никак не может понять, как ребенок погиб во время купания дома. По его мнению, утопить девочку, мог только человек с психическими проблемами.

В убийстве ребенка заподозрили его мать. Против нее уже возбудили дело об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Женщине 37 лет.

По версии следствия, 25 октября она вместе с младшей дочерью приехала из поселка Курагино к бывшему сожителю — отцу девочки. Вечером 26 октября подозреваемая находилась с ребенком одна в доме, начала купать дочь и в процессе утопила. Женщину задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Ее старших детей — 14-летнего мальчика и 10-летнюю девочку — поместили в соцучреждение. Известно, что семья состоит на учете.