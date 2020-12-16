Место убийства курьера Delivery Club на юго-западе Москвы сняли на видео

Погибший на юго-западе Москвы курьер службы Delivery Club находился около ресторана Papa Johns на улице Паустовского. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно само заведение и крыльцо со ступеньками, которое ведет внутрь.

В пресс-службе московского главка СК сообщили, что завели дело по признакам преступления, подпадающего под статью об убийстве.

Сотрудники ведомства установили, что в ночь на среду, 15 декабря, около дома на улице Паустовского между знакомыми возник конфликт. В ходе него один из участников получил ранение в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют данные участников конфликта, который привел к смерти.

По данным СМИ, погибшему курьеру Delivery Club было 19 лет. Он умер от удара ножом в сердце. В компании заявили, то шокированы случившемся и уже принесли соболезнования родным своего сотрудника. В Союзе курьеров России заявили, что намерены узнать у Delivery Club о страховке курьера и возможности передачи компенсации семье убитого.