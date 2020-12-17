Место разборки с перестрелкой в Видном сняли на видео

Крупная перестрелка произошла в караоке-клубе Royal в Видновском городском округе. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно место, где произошел конфликт с перестрелкой. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, все началось со ссоры посетителей заведения. В конфликт вмешались двое мужчин, которые достали оружие и начали стрелять. Ранения получили четыре человека. Все они госпитализированы.

Устроивших стрельбу сейчас разыскивает полиция. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Хулиганство». К административной ответственности привлекли владельца заведения за то, что он действовал не по установленным нормам при чрезвычайной ситуации.