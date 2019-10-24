Место гибели охотника после нападения медведя в Кузбассе сняли на видео
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Точная дата, когда охотник встретился с медведем в лесу Топкинского района Кемеровской области, не сообщается. Однако известно, что 64-летний мужчина накануне утром пошел в лесополосу, взяв с собой сумку и небольшую винтовку.
О мужчине спохватился сын, когда не увидел отца дома в обговоренное ими время. Он взял с собой знакомого и пошел искать пропавшего родственника. По пути они встретили медведя, но успели выстрелить в него и забраться на дерево.
Так как это было темное время суток, мужчины не знали, ушел ли медведь из-под дерева или поджидает их. Они попросили о помощи егеря. Охотоведы осмотрели местность, нашли застреленного медведя, а недалеко от него тело 64-летнего мужчины.
Следователи устанавливают точные причины смерти жителя и выясняют, имел ли он разрешение на охоту, передают «Известия».