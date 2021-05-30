Местные жители обвили стрелка в убийстве, совершенном 20 лет назад

Силовики задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. По словам местных жителей, 20 лет назад стрелок убил человека.

«Этот человек в 2001 году убил моего товарища», — заявил «360» один из мужчин.

Эти слова подтвердил еще один местный житель. Еще несколько человек рассказали, что у дома слышали выстрелы и взрыв.

«Ехали домой и увидели какая-то непонятная ситуация. Решили подъехать, посмотреть. Подъехали, услышали один выстрел. Через пять минут услышали еще порядка семи выстрелов. Спустя пять минут еще один выстрел. Потом минут через 15 произошел какой-то взрыв», — сказал молодой человек.

Вечером 30 мая житель Екатеринбурга стал стрелять по прохожим из окна своей квартиры. По информации журналистов, мужчина раньше служил в полиции. Он открыл огонь из «Сайги», ранив девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, а мужчина получил ранение в ногу. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Перед штурмом дом оцепили и вывели всех жильцов на улицу. Силовикам пришлось выпиливать дверной замок и применять светошумовую гранату, сообщили журналисты. В итоге стрелка удалось задержать.