Мешок с останками человека нашли в Неве
В СК заявили, что в ближайшее время проведут генетическую экспертизу.
Как написала «Фонтанка.ру», мешки вытащили около дома №38 на проспекте Обуховской Обороны. На место отправилась следственно-оперативная группа.
Издание предположило, что части тела могут принадлежать рабочему петербургского завода. От трупа таким образом мог избавиться 37-летний Евгений Александров, который находится сейчас под арестом.
Следствие считает, что 5 октября между обвиняемым и его 33-летним знакомым произошел конфликт. После этого Александров воткнул приятелю нож в шею. Затем мужчина с помощью механической пилы разделался с трупом и выбросил останки в Неву. Евгений уже признал свою вину. Он будет находиться в СИЗО до декабря.
Петербуржец Сергей, живущий около проспекта Обуховской Обороны, ничего не слышал о недавней находке. Однако он утверждает, что раньше в этом районе в реке уже вылавливали трупы.
«Где-то месяц назад я заходил в магазин, говорят, что выловили покойника. Обычно хожу тут на работу, тут полицейская машина стоит», — заявил он.