Мешок с останками человека нашли в Неве

Правоохранители вытащили из Невы мешки с частями тела. Об этом «360» сообщили в Следственном комитете региона. Однако пока не ясно, кому принадлежат останки.

В СК заявили, что в ближайшее время проведут генетическую экспертизу.

Как написала «Фонтанка.ру», мешки вытащили около дома №38 на проспекте Обуховской Обороны. На место отправилась следственно-оперативная группа.

Издание предположило, что части тела могут принадлежать рабочему петербургского завода. От трупа таким образом мог избавиться 37-летний Евгений Александров, который находится сейчас под арестом.

Следствие считает, что 5 октября между обвиняемым и его 33-летним знакомым произошел конфликт. После этого Александров воткнул приятелю нож в шею. Затем мужчина с помощью механической пилы разделался с трупом и выбросил останки в Неву. Евгений уже признал свою вину. Он будет находиться в СИЗО до декабря.

Петербуржец Сергей, живущий около проспекта Обуховской Обороны, ничего не слышал о недавней находке. Однако он утверждает, что раньше в этом районе в реке уже вылавливали трупы.

«Где-то месяц назад я заходил в магазин, говорят, что выловили покойника. Обычно хожу тут на работу, тут полицейская машина стоит», — заявил он.