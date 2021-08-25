Мещанский суд Москвы запретил Google пропагандировать деятельность зацеперов

Мещанский суд по иску транспортной прокуратуры запретил публикацию на YouTube роликов с пропагандой «зацепинга». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

Проверка установила, что на YouTube есть видео, которые популяризируют экстремальные способы передвижения на поездах с их внешней стороны. Прокуратура отметила, что распространение таких роликов побуждает людей, особенно детей, к совершению действий, которые представляют угрозу для жизни и здоровью. Кроме того, публикация таких материалов оправдывает противоправное поведение.

«Транспортным прокурором в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса — компании Google LLC — о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.

Ранее стало известно, что Google оштрафовали еще на два миллиона рублей из-за отказа удалять запрещенную информацию.