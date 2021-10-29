Меры по борьбе с работорговлей обсудил Генпрокурор России с коллегами из ШОС

Тему борьбы с торговлей людьми и предотвращения вовлечения в рабство женщин и детей обсудил с коллегами из государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В своем заявлении он подчеркнул, что противодействию явлению, которого не должно быть в современном мире мешают вызовы террористического и экстремистского характера, неконтролируемые миграционные процессы, криминальное использование даркнета, криптовалют и иных виртуальных активов.

Краснов отметил, что на сегодняшний день в России принимаются все меры для борьбы с торговлей людьми. Проведенный мониторинг выявил, что чаще всего жертвами злоумышленников становятся женщины и дети.

В прошлом году преступления, связанные с организацией и вовлечением в занятие проституцией, а также незаконным оборотом порнографических материалов, составили 99% от общего числа дел по торговле людьми.

Прокурор предложил принять меры по противодействию международной группировке, которая вовлекает женщин и детей в секс-индустрию.

По словам Краснова в рабство также попадают нелегальные мигранты, которые легко становятся добычей злоумышленников. Для того, чтобы этого не допустить прокуратура постоянно проводит проверки

Только в прошлом году по материалам прокуратуры в России завели тысячу уголовных дел по преступлениям в сфере миграции. Эта проблема тесно связана с использованием рабского труда, поскольку во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами.

Игорь Краснов отметил, что существующая в Российской Федерации система противодействия торговле людьми позволяет оперативно и действенно реагировать на вызовы в этой сфере, в том числе с учетом накопленного мирового опыта. Вместе с тем, подчеркнул он, важно укреплять сотрудничество в борьбе с подобными преступлениями.