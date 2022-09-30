Меру пресечения подозреваемому в убийстве врача оренбуржцу продлили до 2 ноября | 360°

Криминал 30 сентября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Меру пресечения подозреваемому в убийстве врача оренбуржцу продлили до 2 ноября

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Суд продлил меру пересечения оренбуржцу, который подозревается в убийстве врача. Подозреваемый арестован до 2 ноября, сообщило издание 56orb.

Убийство произошло в августе этого года. Злоумышленник нанес жертве не менее 30 ударов ножом. Его задержали на следующий день и арестовали до 2 октября.

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Следствие запросило продление ареста еще на месяц. Суд удовлетворил ходатайство.

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