Меру пресечения обвиняемым в убийствах 20-летней давности избрали в Петербурге

Согласно решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, арестованы 56-летний житель Ленинградской области Алексей Смирнов и 53-летний житель Новгородской области Андрей Чванов, обвиняемые в совершении заказных убийств. Речь идет о преступлениях, которые произошли более 20 лет назад.

Как сообщает newizv.ru, они пробудут под арестом до 10 апреля.

СМИ связывают их задержание с арестом другого киллера Владимира Кулибабы, который обвиняется в убийстве криминального авторитета Игоря Савина. Он известен в криминальных кругах под кличкой «Кувалда».

Оба задержанных, в свою очередь, были членами преступного сообщества, возглавляемого криминальным авторитетом Константином Яковлевым под кличкой «Костя Могила». Его убили в 2003 году.

Чванова взяли под стражу в начале 2000-х годов, как организатор в 1999 году убийства вице-спикера городского Заксобрания Виктора Новоселова. Кулибабу задержали в конце прошлого года. По мнению следователей, именно он застрелил Савина в августе 1993 года. Это убийство также было заказным.