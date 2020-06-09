Меру пресечения Ефремову выберут 9 июня

Таганский суд Москвы сегодня выберет меру пресечения актеру Михаилу Ефремову. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

В суде ожидают материалы по делу Ефремова 9 июня. Пока актера допрашивают.

Пьяный Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Он на всем ходу врезался в фургон, водитель которого — приехавший на заработки в столицу из Рязани Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и умер спустя несколько часов после аварии.

Пока Захаров был жив, Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. После смерти рязанца статью переквалифицировали на более тяжкую, по которой актер может получить до 12 лет лишения свободы.

Утром актер на допрос не явился — ему стало плохо. Во дворе весь день дежурили медики и полицейские. В УВД по ЦАО на Арбате его привезли только ближе к вечеру.

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в крови Ефремова, помимо алкоголя, нашли следы наркотиков.