Эксклюзив 21 июля 2023, 17:14 Меру пресечения для Игоря Стрелкова изберет Мещанский суд Москвы Дело на Игоря Стрелкова поступило в Мещанский суд Москвы РИА «Новости»

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Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения для бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) в Мещанский суд Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-служба суда.

Следователи попросили судью отправить фигуранта дела под арест на время расследования. Дело против Стрелкова завели за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщило РИА «Новости».

О задержании Игоря Стрелкова стало известно в пятницу, 21 июля. Как сообщила его жена Мирослава Регинская со ссылкой на консьержа дома, Стрелкова вывели под руки следователи и увезли в неизвестном направлении. Регинская добавила, что мужу предъявили обвинения в экстремизме.

Заявление на Игоря Стрелкова в Генпрокуратуру написал бывший депутат Ярославской области Дмитрий Петровский. Он заявил, что увидел в публикациях в Telegram-канала бывшего главы ополченцев призывы к свержению государственного строя России. Стало ли это заявление причиной преследования, неизвестно.