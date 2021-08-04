Изуродованное тело мужчины обнаружили в притоке Правоегорлыкского канала в Ставропольском крае. У погибшего был ампутирован головной мозг, а в голове и груди выявили пулевые ранения.

По данным РЕН ТВ, мужчине было 59 лет. Он жил в селе Золотаревка. Помимо отверстий от пуль и ампутации головного мозга, у него обнаружили повреждение костей черепа и органов грудной клетки.

По данному факту возбудили дело об убийстве, добавил источник телеканала. Сейчас тело находится на экспертизе. Специалисты устанавливают давность смерти погибшего. В СК официально эту информацию пока не подтвердили.

В июле тело женщины в одном белье с татуировкой в виде розы нашли в сумке в пожарном шкафу в Люберцах. Соседи почувствовали тошнотворный трупный запах и вызвали участкового.

Тело уже начало разлагаться. По мнению местных жителей, к преступлению может быть причастен один из жильцов дома, где была сделана страшная находка. По неподтвержденным данным, погибшей было примерно 35–40 лет.