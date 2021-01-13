Мертвого мужчину обнаружили у мусорных контейнеров в Рязани
Труп пожилого мужчины обнаружили у мусорных контейнеров в Рязани. Отмечается, что видимых признаков убийства на теле не обнаружено, пишет РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Труп нашли на помойке во дворе дома № 20 по улице Быстрецкой. Мужчина был завернут в полиэтиленовые пакеты, а также мешки для строительного мусора. В настоящий момент ведется дополнительная проверка.
В ближайшее время специалисты проведут судмедэкспертизу.