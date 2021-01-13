Мертвого мужчину обнаружили у мусорных контейнеров в Рязани

Труп нашли на помойке во дворе дома № 20 по улице Быстрецкой. Мужчина был завернут в полиэтиленовые пакеты, а также мешки для строительного мусора. В настоящий момент ведется дополнительная проверка.

В ближайшее время специалисты проведут судмедэкспертизу.