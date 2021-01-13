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    13 января 2021, 16:32

    Мертвого мужчину обнаружили у мусорных контейнеров в Рязани

    Полина Петрова

    Труп пожилого мужчины обнаружили у мусорных контейнеров в Рязани. Отмечается, что видимых признаков убийства на теле не обнаружено, пишет РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
    Мертвого мужчину обнаружили у мусорных контейнеров в Рязани

    Труп нашли на помойке во дворе дома № 20 по улице Быстрецкой. Мужчина был завернут в полиэтиленовые пакеты, а также мешки для строительного мусора. В настоящий момент ведется дополнительная проверка.

    В ближайшее время специалисты проведут судмедэкспертизу.